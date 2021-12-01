Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 декабря

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за ноябрь;

15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, финал;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.