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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 декабря 2021 г.Индекс ISM Manufacturing США в ноябре умеренно ...
вчера 18:06

Индекс ISM Manufacturing США в ноябре умеренно вырос

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре вырос до 61.1 против 60.8 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США, при этом более быстрыми темпами, чем в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 61.3.

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