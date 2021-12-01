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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 декабря 2021 г.Индекс PMI Manufacturing США за ноябрь пересмот...
вчера 17:48

Индекс PMI Manufacturing США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за ноябрь пересмотрен в сторону понижения, составив 58.3 против 59.1 в предварительном отчёте.

Несмотря на негативный пересмотр, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В октябре значение индекса составило 58.4.

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