Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 ноября

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:05 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за октябрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, предварительно;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за ноябрь, финал;

03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за III квартал;

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь;

04:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за ноябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за октябрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;

10:45 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за октябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за ноябрь, предварительно;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за ноябрь;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за ноябрь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за ноябрь, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за ноябрь, предварительно;

16:30 мск: ВВП Канады за сентябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за сентябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за ноябрь;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно.