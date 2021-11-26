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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 ноября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 29 ноября

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за октябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за октябрь;

11:00 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за ноябрь, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за октябрь;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за октябрь;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за октябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за октябрь;

16:30 мск: Платёжный баланс Канады за III квартал;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за октябрь;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно.

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