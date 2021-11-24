Число повторных обращений по безработице в США снизилось до 2.05 млн

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 ноября, сократилось на 71 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 199 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 15 ноября 1969 года, когда его значение составило 197 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 259 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 270 тыс., пересмотрено с 268 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 21 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 252.25 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 ноября, сократилось на 60 тыс. и составило 2.049 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.770 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 2.109 млн с 2.080 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 47.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.117 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 ноября, сократилось на 752.4 тыс. и составило 2.43 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 21.11 млн.