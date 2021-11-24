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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 ноября 2021 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:38

Объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 0.5%

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.2%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования снизился на 0.4% (пересмотрено с (-0.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.

В сентябре показатель увеличился на 0.7% (пересмотрено с +0.5%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 1.3% в сентябре (пересмотрено с +0.8%).

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