Индексы PMI в Великобритании в ноябре изменились разнонаправленно

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в ноябре увеличился до 58.2 против 57.8 месяцем ранее (пересмотрено с 57.7).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 57.2.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в ноябре сократился до 58.6 против 59.1 месяцем ранее (пересмотрено с 58.0).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 58.6.