Индексы PMI еврозоны в ноябре увеличились

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в ноябре увеличился до 58.6% против 58.3% в октябре (пересмотрено с 58.5%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 57.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в ноябре увеличился до 56.6% против 54.6% месяцем ранее (пересмотрено с 54.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.6%.