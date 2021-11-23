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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 ноября 2021 г.Индексы PMI еврозоны в ноябре увеличились
сегодня 12:04

Индексы PMI еврозоны в ноябре увеличились

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в ноябре увеличился до 58.6% против 58.3% в октябре (пересмотрено с 58.5%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 57.5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в ноябре увеличился до 56.6% против 54.6% месяцем ранее (пересмотрено с 54.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.6%.

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