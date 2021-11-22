Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 ноября

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за ноябрь, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за ноябрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, предварительно;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за ноябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за ноябрь, предварительно;
17:45 мск: Обзор финансовой системы Канады;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь;
18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за сентябрь.