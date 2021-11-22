Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в октябре выросли на 0.8% (расширенное сообщение)

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в октябре выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 6.34 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали октябрьские продажи на уровне 6.2 млн домов.

По сравнению с октябрём 2020 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 5.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 353.9 тыс. долл, повысившись на 13.1% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу октября составили 1.25 млн доступных покупателям домов, сократившись на 0.8% по сравнению с сентябрём и снизившись на 12.0% по сравнению с октябрём 2020 года. В данный момент потребовалось бы 2.4 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.4 в сентябре и 2.5 в октябре 2020 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в октябре, как и в сентябре, в среднем составил 18 дней в сравнении с 17 в сентябре и 21 годом ранее. При этом 82% проданных в октябре 2021 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.