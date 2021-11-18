Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 ноября

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за октябрь;

03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за октябрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за сентябрь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за сентябрь.