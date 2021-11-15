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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
15.11.2021 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 ноября

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за август;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за сентябрь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, финал;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за III квартал, предварительный отчёт;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за октябрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за октябрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за октябрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за октябрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за сентябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за ноябрь.

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