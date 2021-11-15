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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
15.11.2021 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 ноября

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за IV квартал, предварительно;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за сентябрь;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за сентябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за сентябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, финальный отчет;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за сентябрь;

16:30 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

13:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за ноябрь;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за октябрь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за сентябрь.

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