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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2021 г.Индекс PMI Manufacturing США за октябрь пересмо...
вчера 17:06

Индекс PMI Manufacturing США за октябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за октябрь пересмотрен в сторону понижения, составив 58.4 против 59.2 в предварительном отчёте.

Несмотря на снижение, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В сентябре значение индекса составило 60.7.

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