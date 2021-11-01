Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии за сентябрь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за сентябрь;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за октябрь;
17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;
17:45 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за октябрь, финал.