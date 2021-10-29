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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 октября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 ноября

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за сентябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за октябрь;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

17:45 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за октябрь, финал.

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