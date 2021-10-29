Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за октябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (71.4) и составил 71.7.

Аналитики прогнозировали сохранения показателя без пересмотра.

В сентябре значение индекса составило 72.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце октября составил 4.8% как и в начале месяца против 4.6% в сентябре.