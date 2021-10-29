Годовые темпы роста базовой инфляции в США в сентябре составили 3.6%

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.2%.

Таким образом, в сентябре темпы роста инфляции в США замедлились по сравнению с 0.3% в июле-августе и 0.5-0.6% в июне-апреле.

В годовом исчислении индекс core PCE в сентябре, как и месяцем ранее, вырос на 3.6%.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в сентябре вырос на 4.4%, ускорив темпы роста с 4.2% в августе.