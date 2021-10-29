Личные доходы американских потребителей в сентябре сократились на 1%, потребительские расходы выросли на 0.6%

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в сентябре снизились на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в августе.

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 1.6%.

Личные расходы американских потребителей в сентябре расширились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в августе (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в сентябре на 0.6%.

Норма сбережений в сентябре составила 7.5% против 9.2% месяцем ранее (пересмотрено с 9.4%).