Банк России повысил ключевую ставку до 7.50% и обновил среднесрочный экономический прогноз

Москва, 22 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) с 6.75 до 7.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

По данным агентства Reuters, большинство опрошенных аналитиков ожидало повышения ставки на 50 б.п.

Несмотря на больший, чем ожидалось, шаг в увеличении ключевой ставки, регулятор дал понять, что готов продолжить её повышение в ближайшее время, при этом подобных шагов может быть несколько. В сопроводительном заявлении говорится, что Банк России "допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях". Аналогичное заявление было сделано по итогам предыдущего заседания.

В пересмотренном среднесрочном прогнозе развития экономики Банк России пересмотрел прогнозные диапазоны среднегодового уровня ключевой ставки. Диапазон на 2021 год изменен до 5.7-5.8% годовых (ранее: 5.5-5.8%). Однако с учетом того, что с 1 января по 24 октября текущего года средняя ключевая ставка равна 5.3%, то с 25 октября до конца 2021 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7.5-7.7% (ранее: 6.5-7.1%). Прогноз по ставке на 2022 год пересмотрен до 7.3-8.3% (ранее: 6.0-7.0%), на 2023 год - до 5.5-6.5% (ранее: 5.0-6.0%), на 2024 год прогноз установлен на уровне 5.0-6.0%.

Ранее регулятор предупредил, что диапазоны средней ключевой ставки не следует интерпретировать как границы ее изменения в течение соответствующего года. Значения ключевой ставки в течение года могут изменяться в более широких границах, то есть, могут выходить за пределы указанных прогнозных диапазонов. Вместе с тем Банк России ожидает, что средние значения ключевой ставки за год с высокой долей вероятности будут находиться в указанных прогнозных диапазонах.

В сопроводительном заявлении ЦБ отметил, что инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7.4-7.9% (предыдущий прогноз: 5.7-6.2%). Регулятор назвал существенным проинфляционным фактором более быстрое расширение спроса в сравнении с возможностями наращивания выпуска. Он полагает, что с учетом продолжающегося повышения инфляционных ожиданий баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных, что может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели в 4%.

По оценке Банка России, в сентябре годовая инфляция выросла на 7.4%,ускорившись до 7.8% к 18 октября в сравнении с 6.7% в августе. Со второй половины августа основной вклад в ускорение инфляции внес рост цен на плодоовощную продукцию. В условиях устойчивого роста внутреннего спроса, который опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей, предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках. На этом фоне продолжается рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, достигших в октябре пятилетних максимумов.

При этом рост потребительской активности (оказывающей повышательное давление на инфляцию) поддерживается ускоренным расширением кредитования, единовременными бюджетными выплатами, повышением реальных зарплат и низкой склонностью населения к сбережению.

Кроме того, сохраняется умеренное инфляционное давление со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. Уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов, а число вакансий - на исторических максимумах. Темпы роста производительности труда остаются важным фактором устойчивого развития российской экономики.

Дополнительное повышательное давление на цены могут оказывать сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках. Также сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых рынков. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от объема, качества и сохранности с/х урожая. Кроме того, краткосрочные проинфляционные риски связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий и, возможно, более быстрой нормализации денежно-кредитной политики центральными банками развитых стран.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ снизится до 4.0-4.5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Вместе с тем среднегодовую инфляцию на 2022 год регулятор прогнозирует в диапазоне 5,2-6,0%. В прошлом среднесрочном прогнозе Банк России также ожидал снижения инфляции до 4.0-4.5% к декабрю 2022 года, однако прогноз по среднегодовой инфляции на 2022 год был ниже - 4.1%-4.9%, что больше соответствовало ожиданиям на конец года. Прогноз по инфляции на декабрь 2023 года сохранен на уровне 4% при прогнозе среднегодовой инфляции в 4%, прогноз на 2024 год установлен на уровне 2023 года.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия существенно не изменились с момента предыдущего заседания. Повышение рыночных ставок вслед за увеличением ключевой ставки пока оказывает ограниченное влияние на динамику кредитования в условиях повышенных инфляционных ожиданий. Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также несколько выросли под влиянием тенденций на глобальных финансовых рынках. Продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок вслед за повышением ключевой ставки в марте-сентябре. Корпоративное кредитование продолжает расширяться темпами, близкими к максимумам последних лет. Сохраняется высокая активность на рынке ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования. Регулятор надеется, что проводимая им денежно-кредитная политика будет способствовать притоку средств на депозиты и повышению нормы сбережений населения.

С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, включая характер ограничений со стороны предложения, Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4.0-4.5% (без изменений относительно июльского прогноза). В 2022-2024 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2.0-3.0% ежегодно (без изменений, но с установлением прогноза на 2024 год).

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел остальные параметры среднесрочного базового сценария на 2021-2024 г.г. Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2021 год пересмотрен до 70 долл за баррель (с 65 долл в предыдущем прогнозе), на 2022 год - до 65 долл за баррель (с 60 долл в предыдущем прогнозе). Прогноз на 2023 год установлен на уровне 55 долл за баррель (без изменений), на 2024 год - на уровне 50 долл за баррель.

Несмотря на повышение спроса на мировых сырьевых рынках, регулятор оставил без изменений прогноз по динамике экспорта в 2021 году: ожидается его прирост на 2.6-4.6%, тогда как прогноз по росту импорта повышен до 15.0-17.0% против предыдущего прогноза об увеличении на 14.1-16.1%. Вместе с тем на фоне улучшения ценовой конъюнктуры на мировых рынках прогноз профицита платежного баланса в 2021 году пересмотрен в сторону повышения до 121 млрд с 88 млрд долл, а прогноз торгового профицита - до 186 млрд со 151 млрд долл.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в худшую сторону, что вероятно, связано с ужесточением ограничений для борьбы с пандемией. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2021 году вырастут на 9.0-10.0%, тогда как ранее предполагалось их повышение на 10.1-11.1%. Инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в 2021 году расширятся на 5.4-7.4% (предыдущий прогноз: 2.6-4.6%).

Банк России улучшил прогноз по росту кредитования населения в 2021 году - до 21-25%, тогда как ранее ожидался прирост на 18-22%. Прогноз по приросту розничного кредитования на 2022 год повышен до 14-18% (ранее: 12-16%), на 2023 год оставлен без изменений в диапазоне 10-14%, на 2024 год установлен на уровне 7-11%. Как ожидается, рост ипотеки в 2021 году составит 23-27% (предыдущий прогноз: 20-24%), в 2022 году - 15-19% (ранее: 14-18%), в 2023 году - 14-18% (без изменений), в 2024 году - 12-16%.

Прогноз по росту кредитования организаций на 2021 ухудшен до 8-12% (с 9-13%), на 2022 год - до 7-11% (с 8-12%), на 2023 год оставлен без изменений на уровне 6-10%, на 2024 год установлен в диапазоне 7-11%.

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2021 году составит 8-12% (предыдущий прогноз: 11-15%), в 2022 году - 9-13% (без изменений), в 2023 году - 7-11% (без изменений), в 2024 году - 6-10%.

Прогноз по оттоку частного капитала повышен на 2021 год до 80 млрд с 50 млрд долларов, на 2022 год – до 65 млрд с 35 млрд долларов, на 2023 год – до 30 млрд с 25 млрд долларов, на 2024 год прогноз установлен на уровне 25 млрд долларов.

ЦБ также пересмотрел прогноз по приросту валютных резервов - до 58 млрд долларов в 2021 году (с 38 млрд), 53 млрд долларов в 2022 году (с 46 млрд), 18 млрд долларов в 2023 году (с 29 млрд), 8 млрд долларов в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза Банка России — 13:30 по московскому времени.