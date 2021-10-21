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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 октября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 октября

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за I квартал;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за сентябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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