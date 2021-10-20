Квартальная прибыль и выручка Abbott Labs выросли

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская биотехнологическая компания Abbott Laboratories в среду сообщила о росте прибыли по итогам III квартала 2021 года до 1.17 долл на одну акцию против 0.69 долл на одну акцию по сравнению со значением годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.4 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 10.93 млрд долл по сравнению с 8.85 за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Abbott Laboratories на уровне 0.94 долл на акцию и доходы в размере 9.56 млрд долл.

Abbott Laboratories в 2021 г. Ожидает, что прибыль на акцию окажется в диапазоне 5 – 5.1 долл на акцию по сравнению с прогнозами аналитиков 4.46 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Abbott Laboratories подорожали на 2.7%.