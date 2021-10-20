Телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте прибыли и выручки

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская телекоммуникационная компания Verizon сообщила о росте чистой прибыли по результатам за III квартал 2021 года до 6.5 млрд долл или 1.55 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 4.5 млрд долл или 1.05 долл на акцию годом ранее.

За исключением единоразовых статей баланса, скорректированная прибыль компании выросла до 1.41 долл на акцию в сравнении с 1.25 долл на акцию.

Выручка Verizon выросла до 32.9 млрд долл по сравнению с 31.5 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 1.37 долл на акцию и доходы в размере 33.2 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.7%.

Выручка Verizon увеличилась до 32,9 млрд долларов с 31,5 млрд долларов, тогда как аналитики ожидали 33,2 млрд долларов. Итого включает два месяца работы Verizon Media или около 1,4 миллиарда долларов дохода.