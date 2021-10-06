Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.3 млн барр.

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 1 октября, вырос на 2.3 млн барр. и составил 420.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.3 млн барр. и составили 225.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 0.4 млн барр. и составили 129.3 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.9 млн барр. и составили 617.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.5 млн барр. и составили 35.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.95 млн барр., запасы бензина повысились на 3.68 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.345 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 2.0 млн барр.