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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 октября 2021 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 1 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.2 млн барр., запасы бензина снизились на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.95 млн барр., запасы бензина повысились на 3.68 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.345 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 2.0 млн барр.

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