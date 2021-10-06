Розничные продажи в еврозоне в августе увеличились на 0.3%

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в августе увеличились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 2.6% в июле (пересмотрено с -2.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.7%.

В годовом выражении объём розничных продаж в августе не изменился против ожидаемого роста на 0.4%. В июле объём розничных продаж увеличился на 3.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.