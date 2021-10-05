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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2021 г.Индекс PMI Services США за сентябрь пересмотрен...
вчера 16:49

Индекс PMI Services США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за сентябрь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 54.9 пункта с предварительного уровня 54.4.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом немного быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В августе значение индекса PMI Services составило 55.2.

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