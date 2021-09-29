Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 сентября

Москва, 29 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за сентябрь;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за август;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за сентябрь;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за август;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за август;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за август;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за август;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.