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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, предварительно;

05:00 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

05:00 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, предварительно;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

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