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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 сентября

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за III квартал;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июль;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за август;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за август;

15:30 мск: Платёжный баланс США за II квартал;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за сентябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль.

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