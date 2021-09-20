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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2021 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:06

Индекс деловой активности на рынке жилья США в сентябре вырос

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в сентябре составил 76 пунктов в сравнении с 75 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали августовский показатель на уровне 74.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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