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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2021 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 09:55

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Спутник"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации КБ "Спутник" (ПАО) (г. Самара). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 20 сентября 2021 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк"

ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам КБ "Спутник" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 17 сентября 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и 20 сентября 2021 года в "Российской газете".

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