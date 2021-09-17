Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 сентября

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за август;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за август;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июль;
11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно.