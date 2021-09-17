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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 сентября

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за август;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за август;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июль;

11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно.

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