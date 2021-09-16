Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 2.67 млн

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 сентября, выросло на 20 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 332 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 325 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 312 тыс., пересмотрено с 310 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 335.75 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 сентября, уменьшилось на 187 тыс. и составило 2.665 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.770 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 2.852 млн с 2.783 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 50 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.808 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число обращений от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 августа, выросло на 178.94 тыс. и составило 12.11 млн. В аналогичный период 2020 года число обращений о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 30.38 млн.