Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.7% после сокращения на 1.8% в июле (пересмотрено с (-1.1%).

По сравнению с августом 2020 года показатель вырос на 15.1%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в августе увеличился на 1.8% после сокращения на 1.0% месяцем ранее (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.1%.