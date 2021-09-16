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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 сентября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 сентября

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за II квартал;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за август;

04:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за август;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за август;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

09:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за июль;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск: Розничные продажи в США за август;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июль;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июль;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за август;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июль.

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