Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в июле (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%.

По сравнению с августом 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 5.9%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 76.4% против 76.2% в июле (пересмотрено с 76.1%). Годом ранее - в августе 2020 года показатель составлял 72.3%.

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.