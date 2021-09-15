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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2021 г.Объём промышленного производства в США в август...
вчера 16:19

Объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.4%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в июле (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%.

По сравнению с августом 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 5.9%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 76.4% против 76.2% в июле (пересмотрено с 76.1%). Годом ранее - в августе 2020 года показатель составлял 72.3%.

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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