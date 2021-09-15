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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2021 г.Цены на импорт в США в августе снизились на 0.3...
вчера 15:37

Цены на импорт в США в августе снизились на 0.3%, цены на экспорт выросли на 0.4%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в августе снизились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в июле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.3%.

По сравнению с августом 2020 года цены на импорт увеличились на 9.0%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.4% после повышения на 1.1% в июле (пересмотрено с +1.3%).

По сравнению с августом 2020 года цены на экспорт выросли на 16.8%.

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