Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 сентября

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за август;

04:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за II квартал;

05:45 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, финальный отчет;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за август;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июль;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июль;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;

10:35 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за август;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за август;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за август;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за август.