Банк России повысил ключевую ставку до 6.75%, предупредив об её возможном дальнейшем увеличении

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 6.75% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

По данным агентства Reuters, аналитики прогнозировали рост ставки на 50 б.п.

Несмотря на меньший, чем ожидалось, шаг в увеличении ключевой ставки, регулятор дал понять, что может возобновить её повышение в ближайшее время, при этом подобных шагов может быть несколько. В сопроводительном заявлении говорится, что Банк России "допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях". Для сравнения, в заявлении по итогам предыдущего заседания говорилось, что ЦБ "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

В своём заявлении ЦБ также отметил, что во II квартале российская экономика, достигнув допандемического уровня, демонстрировала возвращение "на траекторию сбалансированного роста". Однако в связи с "более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска" баланс инфляционных рисков смещен в сторону проинфляционных. Регулятор полагает, что это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

По оценке ЦБ, в августе годовая инфляция ускорилась до 6.68% в сравнении с 6.46% в июле, а на 6 сентября составила 6.74%. Главным драйвером роста инфляции, по мнению ЦБ, по-прежнему является увеличение внутреннего спроса, которое опережает возможности предложения. В таких условиях "предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки". При этом продолжается рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса, которые находятся вблизи многолетних максимумов.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года. Текущий базовый прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год составляет 5.7-6.2%. Регулятор ожидает, что годовая инфляция понизится до 4.0-4.5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Среди проинфляционных факторов регулятор назвал увеличившийся спрос на рабочую силу "по широкому кругу отраслей" и рост реальных зарплат. ЦБ отметил, что ситуация на рынке труда указывает на высокую зависимость динамики российской экономики от темпов роста производительности труда. При этом рост производительности труда может отставать от роста заработной платы на фоне расширения структурного дефицита трудовых ресурсов.

Кроме того, повышению инфляции способствует низкая склонность домашних хозяйств к сбережению в условиях возросших инфляционных ожиданий. Наиболее быстро потребительский спрос расширяется на рынке непродовольственных товаров, тогда как восстановление сферы услуг замедлилось из-за частичного ужесточения эпидемиологических мер.

В дополнение, сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков. Регулятор полагает, что дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году как внутри страны, так и за рубежом.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия к настоящему моменту "несколько ужесточились". Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, отражая ожидания повышения ключевой ставки, но доходности средне- и долгосрочных ОФЗ оставались стабильными. Рост ставок по кредитам и депозитам ускорился на фоне "подстройки" кредиторов к динамике ключевой ставки. Вместе с тем отток средств с рублевых депозитов прекратился, а рост ипотечного кредитования замедлился после изменения параметров льготных программ. При этом корпоративное кредитование продолжает быстро расширяться, а темпы роста потребительского кредитования остаются высокими. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности.

ЦБ предупредил, что в условиях более быстрого восстановления мировой экономики и исчерпания необходимости проведения беспрецедентно стимулирующей политики в развитых экономиках возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики центральными банками этих стран. Это может стать усилить волатильность на мировых финансовых рынках.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 октября 2021 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза Банка России - 13:30 по московскому времени.