АСВ : Страховые выплаты вкладчикам банка "Спутник" начнутся не позднее 24 сентября 2021 года

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитной организации КБ "Спутник" (ПАО) (г. Самара) в связи с введением Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов на срок три месяца и о назначении временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на агентство. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Введение временной администрации агентства направлено на получение оперативного контроля над деятельностью банка. Данная мера позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и кредиторов банка.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 10 сентября 2021 года.

До 24 сентября 2021 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 16 сентября 2021 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.