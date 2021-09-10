Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 сентября

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июль;

02:50 мск: ДИндекс цен производителей Японии за август;

05:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июль;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июль;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июль;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за август;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июль;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, финал;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июль;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июль;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, финал;

11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за август;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за август;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за август;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за август;

15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за II квартал;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июль;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июль, финал;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.