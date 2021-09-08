Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 сентября

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за август;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за август;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за август;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за август;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за июль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за август, предварительно;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июль;

11:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

11:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за август;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июль;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.