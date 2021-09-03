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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2021 г.Розничные продажи в еврозоне в июле сократились...
сегодня 12:05

Розничные продажи в еврозоне в июле сократились на 2.3%

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в июле сократились на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1.8% в июне (пересмотрено с 1.5%).

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

В годовом выражении объём розничных продаж в июле увеличился на 3.1% против ожидаемого роста на 4.5%. В июне объём розничных продаж увеличился на 5.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (пересмотрено с 5%).

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