Индекс PMI Manufacturing США за август пересмотрен в сторону понижения

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за август пересмотрен в сторону понижения, составив 61.1 против 61.2 в предварительном отчёте.

Несмотря на умеренно негативную динамику, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В июле значение индекса составило 63.4.