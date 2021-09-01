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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 сентября 2021 г.Индекс PMI Manufacturing США за август пересмот...
вчера 16:49

Индекс PMI Manufacturing США за август пересмотрен в сторону понижения

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за август пересмотрен в сторону понижения, составив 61.1 против 61.2 в предварительном отчёте.

Несмотря на умеренно негативную динамику, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В июле значение индекса составило 63.4.

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