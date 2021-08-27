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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 августа 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 августа

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за август, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;

15:30 мск: Платёжный баланс Канады за II квартал;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июль;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.

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