Годовые темпы роста инфляции в США в июле составили 3.6%

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, в июле темпы роста инфляции замедлились в сравнении с +0.5% в июне и +0.6% в мае и апреле.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.3%.

В годовом исчислении индекс core PCE в июле, как и месяцем ранее, вырос на 3.6%.