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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 августа 2021 г.Личные доходы американских потребителей в июле ...
сегодня 15:33

Личные доходы американских потребителей в июле увеличились на 1.1%, потребительские расходы выросли на 0.3%

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июле увеличились на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июне (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.7%.

Личные расходы американских потребителей в июле расширились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.1% в июне (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июле на 0.4%.

Норма сбережений в июле составила 9.6% в сравнении с 8.8% в июне (пересмотрено с 9.4%).

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