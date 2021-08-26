Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 августа

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июль;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за сентябрь;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июль;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.